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09.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на территории физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив» в Советском районе нача
09.08.2021

В Челябинске на стадионе «Локомотив» возводится крытый футбольный манеж
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.08.2021

В Курчатовском районе Челябинска в двух скверах поставили камеры видеонаблюдения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2021

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09.08.2021 20:10
Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

В Челябинске с проспекта Героя России Евгения Родионова переносят остановку

В Челябинске сегодня, девятого августа, на пересечении проспекта Героя России Евгения Родионова и улицы Татищева производится демонтаж остановочного комплекса в районе дома №11.

Остановка с проспекта будет временно перенесена до завершения работ по обустройству тротуара, которые ориентировочно планируется завершить до 23-го августа, сообщает городской комитет дорожного хозяйства. 

Напомним, на проспекте Героя России Евгения Родионова строится участок дороги от улицы Татищева до улицы Академика Макеева протяженностью почти километр.

Строительство ведется с помощью федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Новую дорогу возводит компания «Урал-Сервис-Групп».

Ранее заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов заявлял, что подрядчик срывает сроки строительства (в прошлом году данная компания не справилась с контрактом на строительство набережной реки Миасс за филармонией). После того, как ООО «Урал-Сервис-Групп» пригрозили расторжением контракта, на объекте произошло некоторое ускорение работы.

Автор: Евгения Александрова
Перенос остановки
проспект Героя России Евгения Родионова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 10 августа, на территории Челябинской области сохранятся климатические условия, котор
09.08.2021

Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на территории физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив» в Советском районе нача
09.08.2021

В Челябинске на стадионе «Локомотив» возводится крытый футбольный манеж
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Курчатовском районе Челябинска завершили установку камер видеонаблюдения на двух общественных п
09.08.2021

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