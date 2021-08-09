В Челябинске с проспекта Героя России Евгения Родионова переносят остановку

В Челябинске сегодня, девятого августа, на пересечении проспекта Героя России Евгения Родионова и улицы Татищева производится демонтаж остановочного комплекса в районе дома №11.

Остановка с проспекта будет временно перенесена до завершения работ по обустройству тротуара, которые ориентировочно планируется завершить до 23-го августа, сообщает городской комитет дорожного хозяйства.

Напомним, на проспекте Героя России Евгения Родионова строится участок дороги от улицы Татищева до улицы Академика Макеева протяженностью почти километр.

Строительство ведется с помощью федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Новую дорогу возводит компания «Урал-Сервис-Групп».

Ранее заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов заявлял, что подрядчик срывает сроки строительства (в прошлом году данная компания не справилась с контрактом на строительство набережной реки Миасс за филармонией). После того, как ООО «Урал-Сервис-Групп» пригрозили расторжением контракта, на объекте произошло некоторое ускорение работы.