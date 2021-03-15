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В Челябинске сформировано 1100 наборов из «Корзины доброты»

В Челябинске волонтеры сформировали одну тысячу 100 наборов из собранной неравнодушными южноуральцами «Корзины доброты». Помощь получат особо нуждающиеся семьи с детьми и одинокие пенсионеры.

Напомним, 13 марта в областном центре состоялась благотворительная акция. В этот день любой желающий мог в магазинах сети «Пятерочка» и «Перекрёсток» купить продукты длительного срока хранения или предметы первой необходимости и пополнить ими «Корзину доброты».

Изначально отмечалось, что жители собрали порядка трех с половиной тонн продуктов. Но щедрость и неравнодушие южноуральцев оказались гораздо более масштабнее. В X5 Retail Group уточнили, в рамках марафона собрано 6,6 тонны продуктов питания, 30% из которых – собственный благотворительный вклад «Пятерочки».

Из собранного продовольствия волонтёры сформировали 1100 наборов. «Результат превзошёл ожидания организаторов, что позволило увеличить количество семей благополучателей акции до 800», - подчеркнули в «Пятерочке». Кроме того, компания АО «Тетра Пак» добавила в каждую «корзину доброты» упаковку ультрапастеризованного молока.

Марафон организовал благотворительный фонд «Русь» при поддержке регионального правительства, Челябинской епархии. X5 Retail Group взяла на себя все организационные расходы.