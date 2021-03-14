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Челябинцы собрали в «Корзину доброты» 3,5 тысячи кг продуктов

Порядка трех с половиной тонн продуктов собрали жители Челябинска в ходе прошедшей 13 марта благотворительной акции «Корзина доброты».

Напомним, акцию организовал благотворительный фонд «Русь» при поддержке регионального правительства, Челябинской епархии. С 14 до 18 часов в магазинах сети «Пятерочка» и «Перекрёсток» челябинцы могли купить и передать волонтерам продукты длительного срока хранения.

Как сообщили в информационно-издательском отделе Челябинской епархии, это первый подобный опыт в регионе и он оказался удачным.

«Посетители магазинов относились к акции в основном доброжелательно, многие оставляли что-нибудь в наших корзинах, - рассказал руководитель социального отдела Челябинской епархии протоиерей Владимир Воскресенский. - Всего в ходе акции собрано более 390 корзин, то есть не менее трёх с половиной тонн продуктов. Это хороший результат».

Больше всего корзин наполнили жители Курчатовского района – 82 (в каждой корзине 8-10 килограммов продуктов). В Металлургическом собрали 64 корзины, в Ленинском – 61, в Калининском – 56, в Советском – 54, в Тракторозаводском - 48, в Центральном – 26.

Директор регионального отделения фонда «Русь» Татьяна Дорохова поблагодарила Челябинскую епархию за помощь в проведении акции «Корзина доброты». «Прихожане челябинских храмов оказались очень надежными, дисциплинированными волонтерами. Они так хорошо откликнулись на призыв владыки Григория и сумели прекрасно мобилизоваться, - отметила Татьяна Дорохова. - С таким партнёром, как епархия, не страшно планировать новые благотворительные акции!».

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий рассказал, что Челябинская епархия недавно заключила с Фондом «Русь» соглашение о сотрудничестве. Акция «Корзина доброты» стала первым совместным мероприятие.

«Радует, что волонтеров от православных приходов было больше, чем светских. Эта крупная благотворительная акция прошла накануне Великого поста, а в Великий пост мы все призываемся к делам милосердия. Надеемся, что в нашем городе и на Южном Урале таких мероприятий будет еще немало», - подчеркнул владыка Григорий.

В воскресенье, 14 марта, из собранных продуктов будет сформировано свыше одной тысячи продуктовых наборов. Их получат остро нуждающиеся семьи с детьми и одинокие граждане преклонного возраста.

Фото: Челябинская епархия