В Челябинске снесут посты ДПС на Свердловском и Бродокалмакском трактах

В Челябинске снесут два поста ДПС, один из которых находится на Свердловском, второй – на Бродокалмакском тракте.

В отношении обоих объектов, находящихся в аварийном состоянии, в настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации и направлена соответствующая заявка в адрес подрядчика.

Об этом сегодня, седьмого февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Таким образом, ваше поручение о борьбе с аварийными объектами проводится комитетом по управлению имуществом и земельным отношениями в установленном порядке», - обратилась Рыльская к мэру Наталье Котовой.