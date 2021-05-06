В Челябинске состоится акция-посвящение трудовому подвигу Южного Урала

В преддверии Дня Победы, восьмого мая, в Челябинске состоится гражданско-патриотическая акция «Южный Урал. Опорный край Победы», посвященная трудовому подвигу южноуральцев в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказал генеральный директор Урало-Сибирского Дома Знаний, руководитель исполкома РО ООД «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь Белехов, более 500 человек соберутся в субботу на плацу Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов - филиала ВУНЦ ВВС «ВВА». Они будут одеты в интерактивные манишки с историческими наименованиями народных комиссариатов, заводов и фабрик, коренных и эвакуированных, работавших в Челябинской области в годы войны.

Участники развернут на плацу громадное полотнище копии Знамени Победы и почтят память сотен тысяч тружеников тыла, которые, несмотря на лишения, ковали победу над фашизмом у станков и мартенов, в шахтах и на железной дороге, совхозах и колхозах.

Организатор - Урало-Сибирский Дом Знаний и Региональное отделение Общероссийского движения «Бессмертный полк России» совместно с курсантами и военнослужащими Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов - филиала ВУНЦ ВВС «ВВА».

Акция является частью одноименного проекта Урало-Сибирского Дома Знаний. Цель проекта - наглядно показать, как работал регион во время войны, и привлечь к участию в онлайн-шествии Бессмертного полка России молодёжь.