В воскресенье, 25 сентября, по благословению правящего архиерея, в Челябинске состоится первый фестиваль колокольного звона «ЗвонЧе».

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, в фестивале примут около десятка звонарей. Они посетят несколько колоколен, поделятся опытом и порадуют колокольным звоном всех желающих.

Праздник колокольного звона состоится 25 сентября – в этот день Церковь отмечает Перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского. Поэтому делегация звонарей начнёт своё выступление в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Кыштымская, 32) в 10 часов 45 минут, по завершении Божественной литургии.

После этого звонари отправятся в Богоявленский мужской монастырь (Пятая Электровозная, 5А). Здесь они поднимутся на колокольню храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Концерт колокольного звона начнется в 12 часов.

Затем аналогичные колокольные концерты пройдут в других храмах: святителя Василия Великого и храме Георгия Победоносца в Челябинске, в храме Петра и Февронии в Старокамышинске и в храме поселка Сосновка.

Напомним, в минувшие выходные в Кыштыме прошел восьмой открытый областной фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест». Когда-то именно здесь, стараниями благочинного Верхнеуфалейского округа протоиерея Александра Городинского, был организован первый фестиваль, переросший в большой ежегодный праздник, рассказали в Челябинской епархии.