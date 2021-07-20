В Челябинске состоится показ слезных комедий и сказочной драмы театра «НитьЯ»

В Челябинске со второго по четвертое августа на сцене учебного театра ЧГИК со спектаклями о глубине души и противоречивости человеческих чувств будет выступать творческий союз «НитьЯ».

Театр «НитьЯ» - это проводник между зрителем и его ощущения счастья, возможно уже давно забытого в повседневной суете. Театр предлагает вернуть зрителям путеводную нить жизни, благодаря которой безграничные сокровища человеческого сердца станут вновь доступны окружающему миру.

Второго августа для челябинцев покажут слезную комедию о любви и семейном быте «Инопланетянцы».

Непонимающим друг друга мужу и жене на острие конфликта Божественная Воля меняет местами их образ мыслей и чувств.

После чего супруги будут вынуждены открывать для себя загадочный мир мужчин и женщин.

И если они справятся, то Любовь восторжествует. А если нет…

Третьего августа состоится слезная комедия для тех, кому не до смеха «Преображение или Швабракадабра».

Могут ли совершенно разные люди любить друг друга? Восхищаться иным мировосприятием другого человека? Возможно ли преобразить свою жизнь и преобразиться самому вопреки привычкам и стереотипам?

Слёзная комедия для тех, кому не до смеха, сказочным образом даёт ответы на эти вопросы.

Это история о том, как на земном восхождении супруги, что идут в одной связке, могут выстоять перед всеми ударами судьбы и дойти до вершины.

Четвертого августа зрителей приглашают на сказочную драму «Глубокое отражение».

Может ли сказка раскрыть самые заветные тайны? Может ли она Вам рассказать, кто Вы есть на самом деле? Каково Ваше предназначение? И что Вам действительно дорого?

Может, если это «Глубокое отражение».Это спектакль-зеркало, говорящий голосом правды.

Пристегните свои ремни, будем нырять в самую потаённую глубину.

Особенность театра «НитьЯ» в отсутствии излишних условностей: на сцене никаких декораций и костюмов. Вся глубина рассуждений о человеке выражается только в форме диалогов и монологов актеров. При этом и сам зритель увлекается в процесс сотворчества, в результате которого разрешаются все его внутренние противоречия и конфликты.

Спектакли пройдут на сцене учебного театра ЧГИК (ул. Орджоникидзе 36а) со второго по четвертое августа в 19:00.

Билеты можно заказать на сайте.