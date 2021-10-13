В Челябинске спасают медвежонка, найденного на трассе

В Челябинск доставили еле живого, крайне истощенного медвежонка, найденного на трассе. За жизнь косолапой малышки борется известный челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

Информация о несчастном медвежонке, который бродил вдоль трассы неподалеку от Башкирии, поступила в минэкологии региона от жителей Катав-Ивановского района. Неравнодушные южноуральцы рассказали, что кроха пытался выйти к людям в поисках еды и был очень слаб.

Сотрудник национального парка «Зюраткуль» вместе со специалистами федерального охотничьего надзора министерства экологии Челябинской области сумели поймать детеныша и передать сотрудникам ОГУ «Особо охраняемые природные территории», которые доставили медвежонка в клинику Карена Даллакяна, где ему оперативно начали оказывать первую необходимую помощь. Ветеринары провели операцию и сейчас бьются за спасение дикого животного.

«Медвежонок, которого обнаружили, очень слабый. Это девочка в возрасте одного года, и она очень истощена. Видно, что прошла огромные расстояния в поисках еды и подвергалась нападению хищников. Скорее всего, ее маму застрелили на территории одного из охотничьих хозяйств Башкирии, и малышка долго бродила по лесам. Хорошо, что ее вовремя обнаружили, и сотрудники ООПТ смогли ее спасти. Мы благодарны Карену Даллакяну, который откликнулся на просьбу о помощи и теперь борется за ее жизнь», - сказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.