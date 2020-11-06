В Челябинске спасли уличную собаку, которую едва не погубила мясная кость

Руководитель движения «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО» Владимир Шиленко спас молодую уличную собаку, которую едва не погубила мясная кость.

Благодаря стараниям зоозащитника история закончилась благополучно. Четвероногая обитательница одного из садовых товариществ в Ленинском районе Челябинска теперь в порядке – спасибо ее спасителю.

«Трое суток собака не ела и не пила... А виной всему обычная говяжья кость... В руки девочка не шла, поэтому пришлось ее «подгрузить». Извиняюсь за дрожащие руки в видео, просто уж слишком тяжело далась эта кость. Очень долго доставал, чтоб не повредить зубы», - рассказал Владимир Шиленко в сообществе «Гуманный отлов» в ВКонтакте.

Челябинский зоозащитник призвал всех владельцев животных и людей, подкармливающих четвероногих, не кормить собак костями.

«Друзья! В миллионный раз повторяем! Кости - это не еда! Ну купите вы собаке обрезь говяжью, это совсем не дорого. Но не кормите костями. Ведь повезло, что эту девочку заметили, а сколько собак умирает, так и не дождавшись помощи», - отметил Владимир Шиленко.

Фото и видео из группы «Гуманного отлова» в ВК