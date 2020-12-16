Новый полигон ТБО в Магнитогорске рассчитан на 25 лет работы

Олега Гербера назначили представителем ЗСО в федеральной комиссии и под него ввели новый комитет

В Челябинской области будут по-новому выбирать спикера Заксобрания и его замов

В Челябинске стараниями жильцов и коммунальщиков снова выросла стихийная свалка

В Курчатовском районе Челябинска снова выросла стихийная свалка, которую ранее ликвидировал Центр коммунального сервиса.

Кучи мусора вновь скопились во дворе дома №66-А по Комсомольскому проспекту – стараниями жителей ближайших домов, которые несут отходы на огороженную забором площадку, не обращая внимания на отсутствие мусорных баков.

Как отмечают в пресс-службе ООО «ЦКС», ранее в данной локации было организовано сразу две контейнерные площадки, но они были ликвидированы.

Так, одна площадка принадлежала коммерческой организации и была перенесена в другое место.

Вторая, предназначенная для сбора отходов из многоквартирных домов, стояла на балансе МУП «ГорЭкоЦентр» (предприятие находится в стадии банкротства). Решением управления ЖКХ Челябинска данная площадка накопления ТКО была демонтирована, контейнеры вывезли, а объект сняли с обслуживания.

Муниципальные власти тогда выдали предписание управляющей компании, которая обслуживает ближайший жилфонд, - организовать новую площадку для сбора отходов. Но этого не было сделано. А люди, несмотря на отсутствие баков, продолжили складировать ТКО в привычном месте. В ноябре отходов скопилось столько, что ЦКС пришлось ликвидировать появившуюся свалку. Отходы были вывезены на полигон ТБО.

С тех пор ничего не изменилось. Новая площадка для сбора твердых коммунальных отходов так и не была организована. При этом люди продолжают сбрасывать отходы на землю. И, по всей видимости, считают это нормальным.

В ЦКС считают данную ситуацию недопустимой.

«Мы призываем все стороны к ответственному подходу. Необходимо в срочном порядке решить вопрос с организацией новой площадки, она должны быть включена в территориальную схему. В этом случае у регионального оператора появится основание для вывоза ТКО, и ситуация будет нормализована», - подчеркивают в Центре коммунального сервиса.

ЦКС также призывает население складировать мусор только в контейнеры. Если они отсутствуют на привычном месте, то отходы необходимо относить на другую, ближайшую к дому контейнерную площадку.

Адреса ближайших к месту образовавшейся несанкционированной свалки объектов: Комсомольский проспект, 60-А; Комсомольский проспект, 70; Комсомольский проспект, 52; Комсомольский, 56-А.

По вопросу организации контейнерной площадки жителям следует обращаться в управляющую компанию, администрацию Курчатовского района, а также управление ЖКХ города Челябинска.