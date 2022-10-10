В Челябинске стартовала акция «Вяжем носки солдату»

В Челябинской области стартовала акция «Вяжем носки солдату». Носки, термобелье, в которых есть постоянная необходимость, будут отправлены непосредственно в воинские подразделения на территории ДНР и ЛНР.

В годы Первой мировой войны и Великой Отечественной жители нашей большой страны объединялись, чтобы поддержать защитников. В тылу многие вязали для солдат носки и варежки, писали письма, чтобы согреть не только тело, но и душу бойцов, поддержать боевой дух.

«Необходимо поддержать и согреть наших ребят – участников специальной военной операции. Нужно вязать шерстяные носки 40–46-го размеров с высоким паголенком так, чтобы у сложенного пополам носка стопа и паголенок были одинаковой длины. Можно купить готовые теплые носки. Не забыть добавить на каждую пару носков ярлычок с размером и пожеланиями солдату. Можно также написать свои имя, фамилию и город», - сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Первый этап акции запланирован до четвертого ноября 2022 года.



Адреса пунктов сбора:

Калининский район

• Бр. Кашириных ост. Чайковского ул. Чайковского 183/1

• Бр. Кашириных 99а/1 ост. «Пос.Бабушкина»

• Бр. Кашириных 107

• Победы 115 Победы проспект, 113/1 киоск

• Победы 168 ост. «Теплотехнический институт» Победы проспект, 168/4 киоск

• Победы 325 (Прииск) долевка ВЧ

• Кирова 1

• Кирова 7 /Калинина(Сбербанк) Кирова

• Молодогвардейцев 31 пер. с пр.Победы

• Молодогвардейцев 54 ост проспект победы

• 250 лет Челябинску 12

• 250-летия Челябинска 17 Чичерина, 31/1 киоск

• 250-летия Челябинска и ул. 40 лет Победы



Курчатовский район

• Свердловский пр.16 ост. «Ул. Островского»

• Комсомольский пр. 2 ост. «Свердловский пр.»

• Комсомольский пр. 36

• Комсомольский пр. 45 ост. «Ул.Молодогвардейцев» Комсомольский проспект

• Комсомольский пр. 61 ост. «Ул.Ворошилова»

• Комсомольский пр. 95 ост. «Молдавская» Молдавская, 11/1 киоск

• Комсомольский пр. 109 ост. «Патриот»

• С. Юлаева, 3

• Молодогвардейцев 2 ост. «Автоцентр»

• Победы ост. «Конечная трамвая» Чичерина, 22/3



Ленинский район

• Гагарина 24/А ост. «Дом обуви» Гагарина, 24а киоск

• Дзержинского 130 ост. «Ул.Барбюса» Дзержинского, 130 киоск

• Гагарина 3 ост. Политехникум Гагарина, 3 киоск



Металлургический район

• Б. Хмельницкого 14/1 ост. «ТК Россия» Жукова, 5а киоск

• Черкасская 3

• Черкасская 26 Поворот ЧМЗ Черкасская, 26/12

• Черкасская 19 ост. «Ул.Черкасская» Черкасская, 17/1 киоск

• Сталеваров 26 (ДК Восток) 60-летия Октября, 3

• Сталеваров 66, пересечение с Шоссе Металлургов Сталеваров

• Шоссе Металлургов, 41

• 50-летия ВЛКСМ, ост. «Пос. Першино» 50-летия ВЛКСМ, 35/1 киоск

• Румянцева 31 ост. «Больница ЧМК» Румянцева, 31 киоск



Советский район

• Свободы 155 ост. Академическая

• Ленина 29 ост. «Центральный рынок» Ленина проспект, 29 киоск

• Ленина 53 ост. «Площадь Революции» Ленина проспект, 53 киоск



Тракторозаводский район

• Ленина 8а Ленина проспект, 8 киоск

• Ленина 18 Горького, 4 киоск

• Салютная 2 ост. «Сад Победы» Салютная, 2/2 киоск

• Салютная 27 у ТК «Башня» Салютная, 27/2 киоск



Центральный район

• Воровского 30 Воровского, 34 киоск

• Кирова 80 у Оперного театра Кирова, 80/1 киоск

• Кирова 104-108, у "Альфа-банка"

• Ленина 28 ост. «Агентство аэрофлота» Ленина проспект, 28 киоск

• Ленина 34 ост. «Центральный рынок» Ленина проспект, 34/1 киоск

• Ленина 54 ост. «Площадь Революции» Ленина проспект, 54/1 киоск

• Ленина 69 ост. «Педагогический институт»

• Ленина 74 ост. «Гражданпроект» Ленина проспект, 74/1 киоск

• Энгельса 65