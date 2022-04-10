В Челябинске столкнулись два пассажирских автобуса

В Челябинске произошло очередное ДТП с новенькими автобусами. Пострадавших нет.

ДТП произошло в районе остановки «Мехколонна». Оба автобуса ехали в одном направлении. Предположительно, что авария произошла из-за невнимательности водителей.

У пользователей социальных сетей другое мнение.

«Наведите порядок с маршрутками, на остановках. Водитель не знает, как припарковаться, маршрутки заполонили все», - пишет Ирина Соболева.

«У нас на Комсомольском проспекте сейчас проблема припарковаться общественному транспорту из-за другого общественного транспорта. Причём нередко подряд два автобуса одного маршрута», - рассказывает Татьяна Корецкая.

«Новичкам водителям доверили новые автобусы.? Потренироваться надо было, а потом уже выходить на линию», - негодует Евгений Крылов.

В результате ДТП никто не пострадал.