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Коронавирус
08.09.2021

В Златоуст, где сложилась сложная ситуация по ковиду, отправлены областные врачи
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08.09.2021

В Челябинской области бесплатно питаются в школах 45% учащихся
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08.09.2021

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом более 8,3 тысячи жителей
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08.09.2021

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08.09.2021

Исторический музей презентует воспоминания Анны Неаполитановой о Челябинске начала XX века
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08.09.2021

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08.09.2021

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кладбище
Челябинск
похоронный бизнес
Владимир Казанцев
Елена Вахтина
Общество
08.09.2021 13:00

В Челябинске суд запретил новые захоронения на Митрофановском кладбище

Советский районный суд вчера, седьмого сентября, удовлетворил иск общественной организации «Экологический Консалтинг» о запрете деятельности Митрофановского кладбища. Об этом сообщил правозащитник Владимир Казанцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Данное кладбище находится во втором поясе зоны санитарной охраны Шершневского водохранилища. Функционирование подобных организаций на территории с такими ограничениями должно быть запрещено по санитарным нормам и правилам. Суд исковые требования удовлетворил полностью», - сообщил Владимир Казанцев.

Как рассказала депутат совета Центрального района Челябинска Елена Вахтина, кладбище разрастается стремительно: только за 2021 год на появилось 682 новых захоронения.

В суде позицию истца также поддержали Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура.

Напомним, ранее Роспотребнадзор вынес в адрес администрации Челябинска предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Управление ЖКХ Челябинска тогда не согласилось с наличием нарушений.

Кроме того, природоохранная прокуратура неоднократно выписывала штрафы за незаконные захоронения за границами Митрофановского кладбища.

Автор: Екатерина Михайлова
кладбище
Челябинск
похоронный бизнес
Владимир Казанцев
Елена Вахтина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Минприроды России поддержало позицию челябинских общественников в суде по оспариванию решения Зак
08.09.2021

Минприроды России встало на сторону челябинских общественников в суде по городскому бору
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоусте (Челябинская область) регистрируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COV
Коронавирус
Коронавирус
08.09.2021

В Златоуст, где сложилась сложная ситуация по ковиду, отправлены областные врачи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области бесплатное горячее питание в школах получают более 184 тысяч учащихся или 4
Детское питание
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08.09.2021

В Челябинской области бесплатно питаются в школах 45% учащихся
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера вечером, седьмого сентября, состоялось большое культурное событие – в Государс
08.09.2021

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05.09.2021 15:16

В столице Урала состоятся гастроли театра «НитьЯ»

05.09.2021 11:29

Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября

05.09.2021 11:27

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 88 тысяч

04.09.2021 18:46

ФСБ задержала за взятку бывшего сотрудника челябинской таможни

04.09.2021 00:37

Штормовое предупреждение на выходные

04.09.2021 00:23

В субботу в Челябинской области ливни и грозы, в воскресенье – без осадков

03.09.2021 22:26

Анонсы событий и мероприятий на выходные