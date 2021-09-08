В Челябинске суд запретил новые захоронения на Митрофановском кладбище

Советский районный суд вчера, седьмого сентября, удовлетворил иск общественной организации «Экологический Консалтинг» о запрете деятельности Митрофановского кладбища. Об этом сообщил правозащитник Владимир Казанцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Данное кладбище находится во втором поясе зоны санитарной охраны Шершневского водохранилища. Функционирование подобных организаций на территории с такими ограничениями должно быть запрещено по санитарным нормам и правилам. Суд исковые требования удовлетворил полностью», - сообщил Владимир Казанцев.

Как рассказала депутат совета Центрального района Челябинска Елена Вахтина, кладбище разрастается стремительно: только за 2021 год на появилось 682 новых захоронения.

В суде позицию истца также поддержали Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура.

Напомним, ранее Роспотребнадзор вынес в адрес администрации Челябинска предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Управление ЖКХ Челябинска тогда не согласилось с наличием нарушений.

Кроме того, природоохранная прокуратура неоднократно выписывала штрафы за незаконные захоронения за границами Митрофановского кладбища.