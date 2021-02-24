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В Челябинске три трамвайных вагона отправились в пробную поездку

Челябинская мэрия сообщила о пробном выходе на линию двух первых за сегодняшний день, 24 февраля, трамваев.

Два вагона отправились в полдень среды из первого депо в сторону Чичерина – по улице Труда. Один вагон из депо №1 в сторону Чичерина поехал спустя полчаса, в 12 часов 30 минут.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, в случае их удачного прохождения движение трамваев на данных участках будет запущено в полном объеме.

В настоящее время расчистка занесенных снегом трамвайных путей специальной техникой ведется по всему городу. В данных работах задействованы сорок человек. Это рабочие и водители трамваев.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями сегодня челябинские трамваи на маршруты не вышли – рельсы сильно замело, очистка помогала лишь на короткое время. Жителям южноуральской столицы порекомендовали пользоваться другими видами общественного транспорта, а по возможности и вовсе оставаться дома.