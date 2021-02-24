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В Челябинске три трамвайных вагона отправились в пробную поездку

Челябинская мэрия сообщила о пробном выходе на линию двух первых за сегодняшний день, 24 февраля, трамваев.

Два вагона отправились в полдень среды из первого депо в сторону Чичерина – по улице Труда. Один вагон из депо №1 в сторону Чичерина поехал спустя полчаса, в 12 часов 30 минут.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, в случае их удачного прохождения движение трамваев на данных участках будет запущено в полном объеме.

В настоящее время расчистка занесенных снегом трамвайных путей специальной техникой ведется по всему городу. В данных работах задействованы сорок человек. Это рабочие и водители трамваев.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями сегодня челябинские трамваи на маршруты не вышли – рельсы сильно замело, очистка помогала лишь на короткое время. Жителям южноуральской столицы порекомендовали пользоваться другими видами общественного транспорта, а по возможности и вовсе оставаться дома.

Автор: Евгения Александрова
ЧелябГЭТ
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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18.02.2021 20:36
ВТБ: в 2021 году каждая третья заявка на автокредит будет оформляться онлайн
18.02.2021 19:57
В Златоусте состоялся политический форум с главами городов и спикерами местных парламентов
18.02.2021 18:04
Миндортранс о транспортной схеме: Мы учитываем мнения южноуральцев
18.02.2021 17:51
Камерный театр украсило 8-метровое фото к премьере пьесы о Сталине
18.02.2021 17:37
В Карабаше появятся современное жилье и новые места в детсадах
18.02.2021 17:22
Челябинцы продолжают наживаться за счет мигрантов
18.02.2021 17:15
Заместитель Котовой может сесть на 12 лет
18.02.2021 17:07
Житель Самарской области приехал в Копейск делать «закладки»
18.02.2021 17:06
В Челябинской области в садике не обратили внимание на ребенка с синяками
18.02.2021 17:01
Герои и оружие - знакомьтесь с программой Дня защитника Отечества в Историческом музее
18.02.2021 16:59
Анонсы событий и мероприятий на 19 февраля
18.02.2021 16:59
Администрация Челябинска будет оказывать любую помощь в расследовании дела Извекова
18.02.2021 16:47
В пятницу на Южном Урале облачно и небольшой снег
18.02.2021 16:42
Высокопоставленному полицейскому Челябинска предъявлено обвинение по двум статьям УК
18.02.2021 16:06
Посвящение защитникам Отечества от народного оркестра «Малахит»
18.02.2021 16:05
В Челябинске выбирают общественные пространства для благоустройства в 2022 году
18.02.2021 16:04
В Челябинске открылась межрегиональная агропромышленная конференция
18.02.2021 16:00
В Челябинске возле собора установили полсотни знаков, запрещающих парковку
18.02.2021 15:39
Челябинские силовики задержали вице-мэра Олега Извекова
18.02.2021 15:21
Маршрут фирменного поезда Москва-Екатеринбург продлили до Челябинска
18.02.2021 14:51
Челябинский музей изобразительных искусств по случаю 23 февраля приготовил мужчинам сюрприз
18.02.2021 14:29
Сидите дома: миндортранс сообщает о бушующих метелях и плохой видимости на юге региона
18.02.2021 14:22
Внедренный на ММК передовой опыт принес многомиллионный экономический эффект
18.02.2021 13:51
Алексей Текслер распорядился о снятии ряда ковидных ограничений в регионе
18.02.2021 13:48
В Челябинске директор учебного центра заплатит 500 тысяч за взятку сотруднику Ростехнадзора
18.02.2021 13:25
В Челябинскую область едут Марат Хуснуллин и Владимир Якушев
18.02.2021 13:04
Чтобы вода не по графику: в Еткульском районе взялись решать проблему водоснабжения
18.02.2021 12:45
Сбербанк в Челябинске принимает платежи за ЖКХ по адресу
18.02.2021 12:35
В Магнитогорске пьяный мужчина из трамвая расстрелял подростков
18.02.2021 12:22
В Челябинске внук украл у своей бабушки холодильник
18.02.2021 12:18
Южноуральца отправили в колонию за ДТП, в котором погиб пассажир
18.02.2021 12:15
Исторический музей в Челябинске готовит выставку «Художник умный и правдивый»
18.02.2021 12:12
Компания «Интерсвязь» продолжает цифровизацию малых населенных пунктов Урала
18.02.2021 12:01
Челябинец пойдет под суд по обвинению в расправе над шумным соседом
18.02.2021 11:56
В Челябинске ушла из жизни старейший работник областного радио Элла Фёдорова
18.02.2021 11:33
В Челябинской области подтверждено 50 тысяч случаев заражения ковидом
18.02.2021 11:14
Добро пожаловать! В Челябинской области открывается Институт культурного волонтерства
18.02.2021 11:03
В Челябинске после обращения общественников начался ремонт на теплосетях
18.02.2021 11:02
В Челябинске еще три перевозчика заявили о повышении цен на маршрутах
18.02.2021 10:41
Оштрафован южноуралец, обматеривший пограничника
18.02.2021 10:32
В Челябинске сотрудники ФСБ задержали полицейского
18.02.2021 10:11
В Челябинске на полтора месяца ограничили движение по улице Ярославской
18.02.2021 10:00
«Ростелеком» предложил альтернативу традиционным подаркам на 23 февраля и 8 марта
18.02.2021 09:57
Акцию «Сохраним озера Южного Урала» поддержит «малахитовое» авторалли
18.02.2021 09:47
Главным символом Южного Урала признан нацпарк «Таганай»
18.02.2021 09:22
Южноуральские силовики прошли курсы доктора Евича по тактической медицине
17.02.2021 18:41
Спасателей, матросов и промышленных альпинистов в Челябинске будут учить в максимально комфортных условиях
17.02.2021 18:26
Эксперты: новая транспортная схема в Челябинске приведет к коллапсу
17.02.2021 18:16
Алексей Текслер поможет челябинской спортшколе с оборудованием, жителям Нижнего Уфалея – с дорогой
17.02.2021 17:48
Ситуация с простудными заболеваниями в Челябинской области контролируемая и стабильная
17.02.2021 17:25
Число работающих пенсионеров, получающих больничный в период пандемии, уменьшается
17.02.2021 16:55
Аферисты не смогли «развести» на деньги бдительную пенсионерку из Магнитогорска
17.02.2021 16:41
В Челябинске на коммерсанта подадут в суд за установку киосков у памятника Курчатову
17.02.2021 16:35
Экс-военком Магнитогорска, задержанный при получении взятки, остался на свободе
17.02.2021 16:33
Жительница Копейска пыталась передать в колонию телефон в салфетках
17.02.2021 16:28
Ирина Гехт: Ажиотаж на вакцинацию от коронавируса в Челябинской области прошел
17.02.2021 15:59
О новых правилах игры на финансовом рынке узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
17.02.2021 15:55
Анонсы событий и мероприятий на 18 февраля
17.02.2021 15:36
Полицейский из Магнитогорска подозревается в получении взятки
17.02.2021 15:09
В Челябинской области на Авдотью Коровницу обещают метели и снежные заносы