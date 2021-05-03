В Челябинске трое мальчишек получили ожоги и доставлены в больницу

В Челябинске трое мальчишек получили ожоги лица и рук после игры с электрическим проводом, который находился в открытом доступе. Они госпитализированы.

ЧП произошло первого мая во дворе дома № 79 на улице Профессора Благих. По изначальной информации, которая появилась в социальных сетях, школьники увидели оголенный провод и стали поливать его водой. Из-за это произошло короткое замыкание, загорелся некий предмет (какой, дети объяснить не смогли) и огонь перекинулся на них.

«Трое подростков доставлены в ГКБ № 6 с ожогами лица и кистей первой и второй степени. Возраст детей от 11 до 13 лет. Обстоятельства устанавливаются. Версия детей про оголенный провод не подтвердилась», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Что на самом деле стало причиной ЧП, сейчас выясняется.