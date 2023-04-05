В Челябинске утилизируют старые трамваи, освобождая место для новых вагонов, большинство из которых «отдыхает» после развоза пассажиров в трамвайном депо №2.

Как сообщили сегодня, пятого апреля, на пресс-конференции, посвященной модернизации трамвайной инфраструктуры в Челябинске, к настоящему моменту утилизировано более тридцати вагонов. Утилизации подлежат еще около сорока старых, непригодных к эксплуатации трамваев.

Напомним, в 2021-2022 годах Челябинск получил 60 новых вагонов. В 2023 году областной центр получит еще 74 (производства Усть-Катавского вагоностроительного завода) – старые трамваи исчезнут, чтобы освободить место для новых и современных транспортных средств.