05.05.2023
В Челябинске в День Победы закроют движение транспорта
05.05.2023
Наталья Котова поблагодарила челябинцев за вклад в наведение чистоты в городе
05.05.2023
Берег реки Миасс в Челябинске обработают против клещей
05.05.2023
Делом о травме мальчика на детской площадке Челябинска заинтересовался Бастрыкин
05.05.2023
В Златоусте задержан мошенник, которому пять пожилых женщин отдали около миллиона рублей
05.05.2023
Юный челябинский бадминтонист завоевал три награды всероссийского турнира
В Челябинске в День Победы закроют движение транспорта
05.05.2023
В День Победы для челябинцев выступят Сергей Безруков и Полина Гагарина
03.05.2023
Челябинских ветеранов поздравят с Днем Победы на дому
03.05.2023
По улицам Челябинска проедут танки
03.05.2023
В День Победы в скверах и парках Челябинска не будут проводить массовых мероприятий
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023