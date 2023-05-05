В Челябинске в День Победы закроют движение транспорта

В Челябинске в День Победы, девятого мая, в период проведения общегородских мероприятий будет перекрыто движение транспорта.

На время торжественного построения войск Челябинского гарнизона на площади Революции движение будет закрыто – с шести утра до часу дня - на следующих улицах:

- проспект Ленина - от Свердловского проспекта до улицы Свободы;

- улица Воровского - от Тимирязева до проспекта Ленина;

- улица Цвиллинга - от Тимирязева до Карла Маркса;

- улица Елькина - от Тимирязева до Воровского;

- улица Елькина - от проспекта Ленина до Коммуны;

- улица Васенко - от проспекта Ленина до Коммуны;

- улица Советская - от проспекта Ленина до Труда;

- улица Коммуны - от Советской до Цвиллинга.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на этот же период будут полностью ограничены въезды на парковки по проспекту Ленина на участке от Свердловского проспекта до улицы Свободы.

Кроме того, для прохождения колонны в период с шести утра до часу дня будет кратковременно ограничиваться проезд по проспекту Ленина - от улицы Танкистов до Артиллерийской.

На время проведения праздничного концерта и фейерверка движение транспорта будет закрыто с 20 до 23 часов на следующих улицах:

- улица Цвиллинга - от проспекта Ленина до улицы Труда;

- улица Кирова - от Труда до проспекта Победы;

- улица Братьев Кашириных - от Краснознаменной до Российской;

- Свердловский проспект - от проспекта Победы до проспекта Ленина;

- улица Труда - от Российской до Энгельса;

- улица Красная - от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

- улица Каслинская - от улицы 8 Марта до проспекта Победы.

Городские власти просят челябинцев внимательно планировать маршруты передвижения по городу.

О работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.