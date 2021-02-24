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В Челябинске в условиях сильных холодов такси «взвинтили» цены

В Челябинске агрегаторы такси резко подняли цены за проезд. УФАС изучит обоснованность увеличения стоимости.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области инициирует проверку агрегаторов такси, повысивших цены во время метели. В пресс-службе региональной антимонопольной службы заявили, что проведут проверку, которая должна выявить, насколько обоснованным было повышение цен на перевозки в такси в период неблагоприятных погодных условий.

Так, к примеру, чтобы проехать расстояние по маршруту «проспект Ленина, 63 – проспект Ленина, 59», челябинцам придется выложить 279 рублей. А ведь это менее километра.

Как рассказали в УФАС, соответствующие запросы были направлены крупнейшим перевозчикам в Челябинской области – «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», «Максим» и «Гетт».