В Челябинске в выходные троллейбусы №12 и 17 изменят свои маршруты

В Челябинске с полуночи субботы, первого апреля, до пяти часов утра понедельника, третьего апреля, закрывается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту - от Молдавской до Молодогвардейцев.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», на Комсомольском проспекте продолжатся работы по модернизации контактной сети троллейбуса в рамках концессионного соглашения.

На время проведения работ троллейбусы будут ходить следующим образом:

№12 - АМЗ - Свердловский проспект - Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - кольцо «Братьев Кашириных»;

№17 - Молдавская - Комсомольский проспект - Чичерина - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Энгельса - проспект Ленина - Свободы - автовокзал «Центральный».

Челябинцам рекомендуют также пользоваться автобусами №9, 18, 31, 34. Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.