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В Челябинске весной начнут строительство аквапарка стоимостью два млрд

В Челябинске в марте приступят к строительству масштабного объекта – аквапарка, совмещенного с фитнес-центрами, офисными помещениями, гостиницей и детскими зонами. Проект, инвестором которого является в том числе и депутат Госдумы Олег Колесников, презентовали сегодня, 15 февраля, в Доме архитектора.

Согласно проекту, аквапарк будет расположен вдоль улицы Братьев Кашириных между улицами Академика Макеева и Салавата Юлаева. Проект презентовала представитель ООО «Весна» Ольга Труфакина, которая объяснила выбор места тем, что на Северо-Западе Челябинска сосредоточено население численностью более 550 тысяч человек. Новое пространство даст возможность работать и проводить время в одном месте. В то же время объект будет расположен практически на въезде в Челябинск, а это, по ее словам, будет удобно для гостей города.

В аквапарке будет 17 водных аттракционов для всех возрастов. Максимальная длина аттракционов будет 186 метров, а высота – 15 метров. Там построят четыре вида бассейнов: крытый глубокий «релакс бассейн»; «лягушатник» - для малышей, развлекательный - для детей от семи до 12 лет; «волновой» и бассейн под открытым небом на террасе.

Площадь аквапарка составит 25 тысяч квадратных метров. А в длину новое пространство протянется на полтора километра. Это будет гибридная общественная зона с открытыми и закрытыми пространствами, которая включит в себя гостиницу, бары, рестораны, гипермаркеты, офисы, лектории и пешеходную улицу. На последней появятся амфитеатр, детские площадки и малые архитектурные формы. По словам Труфакиной, там можно будет не только совершать покупки, но и встретиться с друзьями, послушать уличные концерты и сходить на выставку.

Бизнесмен и депутат Госдумы Олег Колесников прокомментировал журналистам, что данный аквапарк является незавершенным строительством, так как в 2001-2002 годы предприниматель Евгений Рогоза планировал построить на данном месте торговый комплекс площадью 70 тысяч квадратных метров. Проект был заморожен. В марте прошлого года была создана концепция создания аквапарка с торговым комплексом. Из-за пандемии строительство пришлось отложить. За год концепцию переосмыслили и пришли к выводу, что нужно строить не только аквапарк, но и открытое пространство с прогулочными зонами.

«Людям нужны пешеходные пространства. Тем более Челябинск не обладает таким количеством современных парков и скверов, которые есть в Москве, Лондоне, Нью-Йорке. Нужно городское пространство, в том числе тот же самый стрит-ритейл, который находится среди площадей, скверов, - рассказал Колесников. - И, мне кажется, новая концепция, которая родилась в период пандемии, более правильная и реальная. И сейчас идет проектирование именно ее. В России ничего подобного нет. Есть только отдельные пространства. Мы в чистом поле создадим новый проект. И если это будет в рамках управления одной компании, значит будет всегда чисто и убрано. В том числе арендаторы будут расположены так, что они будут друг друга дополнять, а не конкурировать между собой».

Некоторые зоны отдыха могут быть спроектированы в формате ратуши. По словам Колесникова, некоторые здания могут быть оформлены в старинном стиле. Депутат Госдумы обмолвился, что мимо аквапарка проложат монорельс, по которому до центра города будет ходить скоростной трамвай.

«Этот объект собирает несколько функций: обучение, работа и времяпрепровождение», - сказал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, который добавил, что нужно также обратить внимание на озеленение в том районе.

Архитектор Кирилл Кугаевский, который разрабатывал проект, также прокомментировал, что новый объект снимет транспортную нагрузку, которая создается за счет того, что челябинцы с Северо-Запада ездят работать и отдыхать в центр города.

«Это решение нескольких проблем: создание красивого городского пространства, рабочих мест для челябинцев, транспортной разгрузки, - сказал Кирилл Кугаевский. – Это должно быть пространство и для тех, кому до семи лет, и для тех, кому за 70 лет. Им всем должно быть там удобно».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер одобрил проект и попросил реализовать его в кратчайшие сроки. Аквапарк планируют построить за два года. Стоимость составит два миллиарда рублей. Общественное пространство будет готово через три года. Застройщиком является ООО «Весна».