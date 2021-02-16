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В Златоусте рядом с ТРК «Тарелка» построят парк стоимостью 165 млн руб

В Златоусте (Челябинская область) презентовали проект парка, который планируют возвести возле торгового комплекса «Тарелка». Задумка обойдется в 165 миллионов рублей, сообщил советник главы города Алексей Коновалов.

«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера проект общественной зоны отдыха совместными усилиями предстоит реализовать депутату Государственной Думы Олегу Колесникову и администрации Златоустовского городского округа», - говорится в сообщении администрации Златоуста.

По данным мэрии, при строительстве новой зоны отдыха учтут потребности разных поколений. В парке можно будет гулять в любое время года. Там планируют построить игровые, детские, спортивные площадки, беговые, прогулочные и велосипедные дорожки, сцену для поведения массовых мероприятий, благоустроенный пляж, станция для занятий водными видами спорта.

Строительство будут вести в два этапа. Первый начнется в мае этого года. Его стоимость оценили в 45 миллионов рублей. Следующий этап реализуют в течение двух-трех лет. По словам Коновалова, парк обещают построить к 2025 году.

Напомним, вчера, 15 февраля, в Доме архитектора презентовали проект по строительству аквапарка и прогулочной зоны на Северо-Западе Челябинска. Стоимость объекта составляет два миллиарда рублей. Подробнее о том, что именно возведут в 29 микрорайоне, читайте здесь.