В Челябинске началось строительство аквапарка

В Челябинске приступили к строительству масштабного объекта – аквапарка, совмещенного с фитнес-центрами, офисными помещениями, гостиницей и детскими зонами. Жители Северо-Запада сообщили агентству «Урал-пресс-информ» о сваях, которые появились на пустыре в районе улицы Братьев Кашириных.

Напомним, проект презентовали в середине февраля. Аквапарк расположится вдоль улицы Братьев Кашириных между улицами Академика Макеева и Салавата Юлаева. По словам представителя ООО «Весна» (компания является застройщиком, - прим.автора) Ольги Труфакиной, на Северо-Западе Челябинска сосредоточено население более 550 тысяч человек. Новое пространство даст возможность работать и отдыхать в одном месте. Кроме того, объект будет находится практически на въезде в Челябинск. Это, по ее словам, будет удобно для гостей города.

В аквапарке будет 17 водных аттракционов для всех возрастов. Максимальная длина аттракционов будет 186 метров, а высота – 15 метров. Там построят четыре вида бассейнов: крытый глубокий «релакс бассейн»; «лягушатник» - для малышей, развлекательный - для детей от семи до 12 лет; «волновой» и бассейн под открытым небом на террасе.

Одним из инвесторов проекта является депутат Госдумы Олег Колесников.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер одобрил проект и попросил реализовать его в кратчайшие сроки. Аквапарк планируют построить за два года. Стоимость составит два миллиарда рублей. Общественное пространство будет готово через три года.