В Челябинске водители маршруток и пассажиры продолжают игнорировать масочный режим

Водители маршрутных такси в Челябинске продолжают ездить без масок, а в салонах транспортных средств отсутствуют антисептики. Пассажиры также игнорируют требование соблюдений требования санитарной безопасности.

Управлением транспорта Челябинска продолжается проверка общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима. Несмотря на то, что владельцев предприятий регулярно штрафуют, водители продолжают нарушать требования соблюдения требований.

Так, в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась местная жительница, которая рассказала, что сегодня, 10 ноября, она ехала в маршрутном такси №22. Водитель был без маски, половина пассажиров тоже.

«Я подошла к водителю и сделала замечание. Он явно не местный, а приезжий мигрант. Он просто от меня отмахнулся, сказав: «Да пошла ты со своими масками». Пассажиры также без масок едут, социальная дистанция не соблюдается. Неужели у нас челябинцы не понимают, насколько опасна коронавирусная инфекция и необходимо соблюдать элементарные меры безопасности?», - рассказала собеседница агентства.

На прошлой неделе чиновниками совместно с полицией было проверено 22 проверки подвижного состава. Нарушения выявлены у трех водителей частных перевозчиков. Руководителям предприятий направлены письма об усилении контроля за использованием средств индивидуальной защиты.

За отсутствие медицинских масок водители транспорта будут привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», что влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

По результатам проверок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям направляются требования о выполнении санитарно-эпидемиологических норм, в соответствии со статьей 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Максимальное наказание, которое она предусматривает, - приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Напомним, за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.