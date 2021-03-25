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В Челябинске водители выходили на маршруты без медосмотра

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В Челябинске водители выходили на маршруты без медосмотра

В Челябинске надзорные органы проверили компанию-перевозчика ООО «Транс-Сервис», обслуживающую муниципальные маршруты №39 и №53. Выяснилось, что маршрутки выходили на линию без огнетушителей, знаков аварийной остановки, а сами водители – без медосмотра.

Проверку провела прокуратура Курчатовского района совместно со старшим инспектором Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

«Установлены факты выхода пассажирского автобуса без прохождения предрейсового контроля технического состояния, без предрейсового медицинского осмотра водителей, без огнетушителей, знаков аварийной остановки, имелись факты внесения изменений в конструкцию транспортных средств без соответствующего разрешения, к управлению автобусами допускались лица без оформления трудового договора с перевозчиком», - перечислила нарушения старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По итогам проверки на компанию-перевозчика завели административное дело по части третьей статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Руководителю внесли представление.

В итоге юридическое лицо оштрафовали на 100 тысяч рублей. Трех лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Все нарушения устранены.