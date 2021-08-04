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04.08.2021

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04.08.2021

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В Челябинске возле парка Тищенко ограничили движение

Сегодня, четвертого августа, в Металлургическом районе Челябинске на одном из перекрестков ввели ограничение движения. Это связано с устранением повреждения на теплотрассе.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска, движение ограничили на пересечении улиц 60-летия Октября и Дегтярева в районе дома №48 на улице Дегтярева. Данный участок находится рядом с детским парком им. Тищенко.

Сейчас транспорт движется по одной полосе на улице 60-летия Октября. Ограничение будет действовать до устранения аварии.

ЖКХ
ремонт водовода
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Управление ФАС России по Челябинской области признало неправомерным решение администрации Локомот
ЖКХ
ЖКХ
04.08.2021

УФАС выявило нарушения при заключении контракта на ремонт водовода в Локомотивном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В  ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области свадебный бум. В один день свои отношения здесь
04.08.2021

В колонии Копейска свадебный бум
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Рыбнадзор по Челябинской области объяснил массовый замор рыбы в реке Ай природными явлениями. С з
Экология
Экология
04.08.2021

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04.08.2021

В Красноармейском районе заброшенные теплицы усугубляют пожароопасную обстановку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
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Кому-то очень повезет

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Информационное агентство
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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