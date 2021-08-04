В Челябинске возле парка Тищенко ограничили движение

Сегодня, четвертого августа, в Металлургическом районе Челябинске на одном из перекрестков ввели ограничение движения. Это связано с устранением повреждения на теплотрассе.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска, движение ограничили на пересечении улиц 60-летия Октября и Дегтярева в районе дома №48 на улице Дегтярева. Данный участок находится рядом с детским парком им. Тищенко.

Сейчас транспорт движется по одной полосе на улице 60-летия Октября. Ограничение будет действовать до устранения аварии.