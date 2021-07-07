В Челябинске возле пляжа на Шершнях установили долгожданные светофоры

В Челябинске в проблемном месте на развязке улиц Худякова и Университетской Набережной на выходе из городского бора установили светофоры для пешеходов. Об этом сообщили в городской администрации.

“На пересечении улиц Худякова и Университетской набережной установлены дополнительные светофоры для пешеходов, - сказали в мэрии Челябинска. - Теперь здесь стало удобно переходить дорогу при выходе из бора”.

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Напомним, в середине июня в агентство “Урал-пресс-информ” поступили жалобы от жителей Челябинска на отсутствие пешеходного перехода на развязке улиц Худякова и Университетской Набережной. Там горожанам приходилось перебегать дорогу, чтобы добраться до пляжа на Шершневском водохранилище.

В Комитете дорожного хозяйства Челябинска на запрос нашего агентства ответили, что Комитет рассматривал возможность обустройства нового регулируемого пешеходного перехода на пересечении улицы Худякова – улицы Университетской Набережной.

Добавим, что на улице Худякова вдоль городского бора есть также пешеходные переходы возле остановок общественного транспорта «Плотина», «Гостиница турист» и «Детский комплекс».