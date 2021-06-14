В Челябинске впервые прошёл фестиваль ретро-автомобилей

В воскресенье, 13 июня, в Челябинске прошел первый в истории города фестиваль ретро-техники «Машина времени».

Фестиваль начался с автопробега от проходной ЧТЗ по проспекту Ленина. А уже в полдень на Театральной площади жители Челябинска могли посетить выставку, где были показаны более 100 единиц техники с 20-х по 80-е годы. Среди этой техники были представлены автомобили, мотоциклы, велосипеды и другая колесная техника. Самый старый экспонат - это автомобиль Шевроле 1926 года выпуска.

Кроме того, на сцене фестиваля выступили творческие коллективы. Помимо выставки, для гостей фестиваля работали несколько интерактивных площадок.

«Мы из девяностых!» - площадка, на которой взрослые и дети смогли посоревноваться в своем умении играть в старые электронные игры. Для данных игр были предоставлены приставки Денди с видеопроигрывателями «видеодвойка».

«Педальные гонки для детей» - велоэкспонаты, где дети с удовольствием посостязались.

На площадке военно-исторического клуба «Дивизион» челябинцев обучали основам гражданской обороны. Все желающие могли примерить на себя костюмы и оснастку химической защиты.

Большая часть техники, представленная на фестивале «Машина времени», находится в частных коллекциях участников. Практически рядом с каждым автомобилем и мотоциклом можно было найти хозяина данного транспортного средства. Гости фестиваля могли подробнее узнать о каждом экспонате, посидеть внутри и даже проехаться с разрешения хозяина.

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Команда «Урал-пресс-информ» расспросила одного из участников фестиваля «Машина времени» Ивана - владельца ВАЗ-2103 «Жигули» - о его увлечении ретро-автомобилями.

«К этому увлечению я пришел из эстетических соображений. Мне очень нравятся автомобили и вещи советской эпохи 20-го века. Именно поэтому мне всегда хотелось приобрести такую машину. Свой автомобиль я приобрел в прошлом году. Он не в идеальном состоянии, но я его приобрел для того, чтобы им заниматься. Я купил себе занятие, хобби, полноценную «игрушку». В детстве я играл в маленькие машинки, а сейчас у меня есть большая. Интерес моего занятия заключается в том, что ты постоянно обретаешь новые знакомства, находишься в поиске запчастей для своего автомобиля. Ты начинаешь искать что-то для него и находишь какие-то другие интересные вещи. В общем и целом, я считаю, что это очень увлекательное хобби», - рассказал Иван.

Организаторами фестиваля выступили МБУК «Центр историко-культурного наследия Челябинска» и Клуб военно-исторической реконструкции «Дивизион». Организаторы выразили желание сделать этот фестиваль ежегодным.