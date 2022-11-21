В Челябинске впервые проведут аукцион по КРТ незастроенной территории

В Челябинске на этой неделе впервые в истории города будет проведен аукцион по комплексному развитию незастроенной территории.

Речь идет об участке между улицами Артиллерийской, проспектом Ленина и автодорогой Меридиан в Тракторозаводском районе.

Если аукцион состоится, договор о КРТ вышеназванного участка общей площадью 2,58 гектара будет заключен, по предварительной информации, в январе 2023 года.

Как следует из документации, предельный срок реализации решения о комплексном развитии данной территории - не более семи лет.

О предстоящем аукционе на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 21 ноября, сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

По ее словам, также на этой неделе администрация города планирует провести аукцион по КРТ в отношении жилой застройки между улицами Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе (общая площадь участка – 1,18 гектара), где, если аукцион состоится, будет расселено два многоквартирных дома. На комплексное развитие данной территории также должно уйти не более семи лет.

«Если аукцион пройдет положительно, то договор о КРТ планируется заключить в январе нового года», - отметила Надежда Рыльская.

Что касается расселения: речь идет об аварийном доме №82-А по улице Свободы (собственники большинства квартир решили, что их дом должен войти в программу КРТ) и аварийном жилом доме №69 по улице Пушкина, также попадающем в зону комплексного развития. Оба дома после расселения будут снесены.