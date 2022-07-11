Так решили челябинцы: аварийный дом на улице Свободы войдет в программу КРТ

Аварийный дом №82-А по улице Свободы в Советском районе Челябинска войдет в программу комплексного развития территории.

Об этом сообщила на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 11-го июля, сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Она напомнила, что степень износа основных конструкций данного многоквартирного дома превышает 55 процентов. На состоявшемся собрании собственников квартир большинством голосов было принято решение о вхождение в программу КРТ. Отметим, речь идет об участке жилой застройки в границах улиц Тимирязева, Плеханова, Свободы и Пушкина.

Пятого июля администрация Челябинска приняла решение о реализации программы комплексного развития этой территории, и была начата подготовка к проведению торгов.

«Торги планируется провести в третьем квартале текущего года. Если они состоятся, то, соответственно, будут проведены расселение и снос двух многоквартирных домов на данной территории в установленном порядке», - отметила Надежда Рыльская (второй аварийный дом, попадающий в зону КРТ, расположен по адресу: улица Пушкина, 69).

Чиновница напомнила, что проект КРТ в границах вышеназванных четырех улиц был согласован с министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области.