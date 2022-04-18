Челябинцы с улицы Свободы решат, войдет ли их дом в программу КРТ

Собственникам квартир жилого дома №82-А на улице Свободы в Советском районе Челябинска предстоит решить, будут ли они участвовать в программе комплексного развития территории (КРТ).

Речь об участке в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова, проект решения о развитии которого администрация города опубликовала 23-го марта текущего года.

Как отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию города, в границы КРТ вошли жилой дом на улице Пушкина, 69, признанный аварийным, и вышеназванный дом на Свободы, износ которого превышает 55 процентов, а также нежилые постройки.

На этой территории планируется строить дома не выше восьми этажей. Подробнее о предельных параметрах разрешённой застройки написано в приложении.

Администрация Челябинска сообщила о том, что до майских праздников ею будет организовано собрание собственников квартир дома №82-А по улице Свободы.

После собрания мэрия опубликует итоговое решение о границах реновации вышеназванной территории. Если жильцы участвовать в КРТ не пожелают, их дом из границ реновации исключат.

«После этого на аукционе определят застройщика территории, с которым администрация заключит договор. В рамках договора застройщик разработает документацию по планировке территории, которую вынесут на публичные слушания», - пояснили в управлении архитектуры.

Все работы по реновации застройщик должен провести максимум за семь лет.