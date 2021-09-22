В Челябинске временно изменена схема движения в районе Труда-Кирова

В Челябинске с началом первого этапа ремонта трамвайного переезда на пересечении улиц Труда и Кирова сегодня, 22 сентября, с десяти часов вечера будет ограничено движение автомобильного транспорта на данном участке.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по улице Кирова проезжая часть при движении в сторону центра сократится до двух полос.

По улице Труда по направлению ко дворцу спорта «Юность» движение с трех полос будет возможно только направо, проезд прямо – запрещен.

По направлению к улице Пушкина может будет ездить по одной полосе прямо, поворот налево, на улицу Кирова, - запрещен.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Отметим, трамваи будут ходить, как обычно.

Работы на переезде подрядная организация ООО «Строй-Сервис» будет проводить по ночам. Завершить ремонт данного участка компания планирует 25-го сентября.