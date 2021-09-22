22.09.2021
В Ленинском районе на сутки отключат воду
22.09.2021
В Миассе возле станции скорой помощи машина провалилась в яму
22.09.2021
Дмитрий Табарчук собрал 600 тысяч рублей для больного ребенка из Челябинской области
22.09.2021
В Сосновском районе в аварии пострадал пятилетний ребенок
22.09.2021
В Челябинской области на четверть выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
22.09.2021
Приставы Челябинска забрали у сироты пенсию, которую он получал после гибели родителей
В Челябинске временно изменена схема движения в районе Труда-Кирова
21.09.2021
Светофоры на новом пешеходном переходе по улице Красной в Челябинске замигали желтым
20.09.2021
В Челябинске совершенствуют переход от набережной за «Мегаполисом» к Саду камней
20.09.2021
В Челябинске завершают ремонт 15-го трамвайного переезда, на очереди – перекресток Труда и Кирова
17.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021