В Челябинске временно изменит свой маршрут 12-й троллейбус

В Челябинске временно изменит свой маршрут троллейбус №12, что связано с закрытием движения городского электротранспорта через перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский городской электротранспорт», движение на данном перекрестке будет закрыто сегодня, 12 сентября, в 22 часа и до пяти утра 18 сентября – в связи с ремонтом трамвайных путей.

В указанный период времени 12-й троллейбус будет развозить пассажиров по маршруту «Молдавская – Комсомольский проспект – ДК Строителей».

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №15, №51, компенсационным маршрутом, для экономии - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.