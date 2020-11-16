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В Челябинске вся техника готова к работе в зимний период

В Челябинске снегоуборочная техника подрядчиков на сто процентов готова к зимнему сезону. В борьбе с последствиями снегопадов будет задействовано 279 машин.

Об этом сегодня, 16 ноября, на традиционном совещании в администрации Челябинска сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Для зимнего содержания улично-дорожной сети готовы 279 единиц техники. На прошлой неделе для обработки дорог мы стали использовать противогололедный материал. Это связано с тем, что происходят перепады температур с минусовых на плюсовые», - сказал Максим Куляшов.

Напомним, что сегодня на улицах Челябинска работает 113 единиц техники: 32 комбинированные дорожные машины, 52 минитрактора, 18 погрузчиков, 8 самосвалов, 3 автогрейдера. Технике помогают 235 дорожных рабочих.



Проводится подметание проезжей части и тротуаров, подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда, сбор, вывоз снега, мусора и грязи.

