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В Челябинске введен единый пересадочный билет, который будет действовать в городском транспорте в течение часа

В общественном транспорте Челябинска с первого февраля начала действовать единый пересадочный часовой билет. За 60 минут горожане смогут пересаживаться с троллейбуса на трамвай или автобус неограниченное количество раз.

О введении единого пересадочного билета на 60 минут в городском общественном транспорте рассказал сегодня, первого февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«Единый пересадочный билет «60 минут» вводится с первого февраля. Любой челябинец может воспользоваться транспортной картой для расчета за проезд в таких видах общественного транспорта, как троллейбусы, трамваи, автобусы, работающие по регулируемому тарифу», - сказал Максим Куляшов.

Единый пересадочный билет «60 минут» будет действовать в 28 маршрутах электротранспорта и 27 автобусных маршрутов. Его стоимость 25 рублей. За час горожане смогут сделать неограниченное количество пересадок. Билет будет действовать при оплате транспортной картой. При этом на чеке появляется надпись «Часовой билет»

Транспортные карты можно приобрести у кондукторов и в транспортных предприятиях.