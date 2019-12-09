В Челябинске выберут лучшего Деда Мороза и его внучку
Общество
Сегодня, 10:54

В Челябинске Деды Морозы и Снегурочки поборются за звание лучших. Оценить и выбрать лучшего главного зимнего волшебника и его внучку предстоит профессиональному жюри.

В этом году на конкурс «Дед Мороза и Снегурочка Южного Урала» поступило 19 программ. На очном этапе участники представят свои номера, продемонстрируют костюмы и умение создавать новогоднее настроение, а жюри определит победителей. Мероприятие состоится 12 декабря в банкет-холле «Белый трюфель», начало в 10:00.

Также выбрать лучших Деда Мороза и Снегурочку могут и южноуральцы. Артисты подготовят о себе презентационные видео, которые выложат на сайте медиахолдинга ОТВ. С 13 по 23 декабря здесь пройдет зрительское голосование. Пара, получившая большее количество голосов, станет обладателем приза зрительских симпатий.

Победителей конкурса наградят 25 декабря в день открытия ледового городка на площади Революции.

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