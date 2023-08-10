В Челябинске закроют движение по улице Свободы

В Челябинске с восьми часов утра 11 августа закроют движение по улице Свободы, в районе дома №4.

Движение на данном участке откроется после 22 часов 13 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Отметим, в указанный период времени здесь будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения.

Съезд №5 дорожной развязки (с улицы Российской на улицу Свободы) на время проведения работ будет закрыт.

Водителей просят учитывать дорожную остановку и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в связи с проведением работ на инженерных сетях до 11 августа ограничено движение транспорта по правой полосе улицы Дзержинского в районе дома №15.