В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала

В Челябинске завтра, 22 сентября, в 23 часа и до пяти утра 25 сентября закроют движение трамваев по улице Цвиллинга – на участке от Карла Маркса до вокзала.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», это связано с ремонтом трамвайных путей.

Трамваи четырех маршрутов на указанный период времени изменят смеху движения. «Тройку» направят по маршруту «ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС»; «пятерку» - «ЧЭМК — Горького — Харлова»; «семерку» - «ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС»; 16-й трамвай – по маршруту «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС».

Жителям Челябинска рекомендуют пользоваться автобусами №18, №64, №483 и троллейбусами №16 и №17.

Для экономии горожанам рекомендуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.