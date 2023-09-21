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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бывший советник главы Челябинска Петр Конарев, обвиняемый в получении крупной вз
21.09.2023

Экс-советник главы Челябинска останется под стражей до 27 ноября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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21.09.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 23 сентября в Челябинской области пройдет Уральский танковый фестиваль «Броня Танкогра
21.09.2023

Фестиваль «Броня Танкограда» покажет боевую технику в действии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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21.09.2023

В Челябинске аварийный дом по улице Савина могут расселить уже в 2024 году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.09.2023

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Ремонт трамвайных путей
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21.09.2023 17:56
Фото: Телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт»

В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала

В Челябинске завтра, 22 сентября, в 23 часа и до пяти утра 25 сентября закроют движение трамваев по улице Цвиллинга – на участке от Карла Маркса до вокзала.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», это связано с ремонтом трамвайных путей.

Трамваи четырех маршрутов на указанный период времени изменят смеху движения. «Тройку» направят по маршруту «ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС»; «пятерку» - «ЧЭМК — Горького — Харлова»; «семерку» - «ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС»; 16-й трамвай – по маршруту «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС».

Жителям Челябинска рекомендуют пользоваться автобусами №18, №64, №483 и троллейбусами №16 и №17.

Для экономии горожанам рекомендуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.

изменение маршрутов
Ремонт трамвайных путей
Челябинский городской электротранспорт
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В субботу, 23 сентября в Челябинской области пройдет Уральский танковый фестиваль «Броня Танкогра
21.09.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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19.09.2023 11:36

Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»

19.09.2023 11:15

Егоров рассказал о ходе капремонта путей в Челябинске и грядущем сокращении трамвайных маршрутов

19.09.2023 10:42

Наталья Котова поручила разобраться, почему автобусы в Челябинске не соблюдают расписание

19.09.2023 10:11

В Челябинске тепло пришло в 299 социальных учреждений

19.09.2023 10:01

В Челябинске дорожный рывок сегодня осуществляется на 36 объектах

19.09.2023 09:45

Челябинские спортсменки завоевали «бронзу» всероссийских стартов по гребле на байдарках и каноэ

19.09.2023 09:40

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти

19.09.2023 09:35

В Челябинске будут судить обвиняемого в хищении денег иностранцев

19.09.2023 09:26

В Челябинске временно изменили маршруты трамваи №20 и №22

19.09.2023 09:19

В Челябинске компенсационный автобусный маршрут от улицы Калинина продлен до АМЗ

18.09.2023 21:05

В Челябинске планируют установить рекорд в «Дорожном рывке» 2023 года