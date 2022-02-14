В Челябинске закроют движение транспорта по улице Красноармейской

В центре Челябинска, на улице Красноармейской, закроют движение транспорта.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, это связано с работами по строительству сетей телефонизации, водоснабжения и водоотведения, которые будет проводить частная производственно-строительная компания «Интерстрой».

В районе дома №117 на Красноармейской движение будет закрыто с девяти утра 15-го февраля до 22-х часов 17-го февраля. Коснутся ограничения и улица Карла Маркса, добавили в мэрии.

Работы по строительству сетей пройдут в два этапа: с девяти утра 21-го февраля до десяти вечера второго марта - в районе здания на Красноармейской, 117; с девяти утра третьего марта до десяти вечера 31-го марта – в районе дома №77 на Красноармейской.

Городские власти просят автомобилистов учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.