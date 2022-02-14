14.02.2022
В этом году кислородное голодание рыбы в Челябинской области началось раньше обычного
14.02.2022
В Челябинске закроют движение транспорта по улице Красноармейской
14.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 февраля
14.02.2022
Более половины россиян признались в том, что влюблены
14.02.2022
МОК отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира
14.02.2022
Челябинские полицейские задержали организатора двух Интернет-магазинов по продаже наркотиков
В Челябинске закроют движение транспорта по улице Красноармейской
20.10.2021
В Челябинске ограничат движение людей и машин на пересечении проспекта Победы и Российской
13.10.2021
В Челябинске закрывают движение на пересечении Сони Кривой и Свердловского проспекта
24.08.2021
Продлено ограничение движения большегрузов по федеральным трассам Челябинской области
23.08.2021
В Челябинской области продлен запрет на движение большегрузов по региональным трассам
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022