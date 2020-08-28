В Челябинске закрыли движение от Цвиллинга до Монакова

Челябинские власти сообщили об ограничении движения транспорта по квартальному проезду от улицы Цвиллинга до улицы Телевизионной в связи с проведением работ по благоустройству.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, в восемь вечера 27-го августа (стартовал первый этап работ) было прекращено движение от Цвиллинга до Монакова, на участке между домами № 60 и № 62 по Цвиллинга. Ограничение продлится до восьми утра 31-го августа.

С восьми утра второго сентября до десяти вечера 20-го сентября будет закрыто движение от Монакова до Телевизионной (между домами № 2, 4, 4Б и 6А по Монакова).