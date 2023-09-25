В Челябинске закрытие движения по улице Северо-Крымской продлили до 16 октября

В Челябинске закрытие улицы Северо-Крымской продлили до 23 часов 16 октября.

По первоначальной информации, открыть движение на участке от дома №18 по Северо-Крымской до дома №16 по Комсомольскому проспекту должны были 29 сентября.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, закрытие движения (данная мера была введена пятого августа) продлили в связи с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы.