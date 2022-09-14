В Челябинске закрывают движение по улице Румянцева, троллейбусы меняют движение

В Челябинске в период с 15-го по 30-е сентября закрывают движение по улице Румянцева.

В связи с ремонтными работами на тепломагистрали движение на участке между домами №15 и №29 будет закрываться ежедневно с десяти утра до трех часов дня в северном направлении (при движении от центра).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, кроме того, закрывается движение троллейбусов маршрутов №7 и №14 от ДК Строителей до ЧМК.

Ежедневно до конца сентября движение троллейбусов будет организовано по измененным маршрутам: №7 АМЗ – «Улица Пети Калмыкова - ДК Строителей – АМЗ»; №14 – «ПКиО - улица Пети Калмыкова - ДК Строителей – ПкиО».

По работе автобусных маршрутов информация будет сообщена дополнительно.

Жителей и водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.