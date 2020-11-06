В Челябинске закрывают один из переходов на площади Революции

В Челябинске завтра, седьмого ноября, в связи с проведением ремонта закрывают выход из подземного перехода на площади Революции (напротив музея изобразительных искусств).

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, переход будет закрыт до окончания ремонтных работ (сроки в мэрии пока не уточнили).

«Выходы на трамвайную остановку и к бывшему магазину «Ритм» работают в обычном режиме», - отметили в горадминистрации.