В Челябинске заработал новый сезонный автобусный маршрут

В Челябинске начал работу новый сезонный автобусный маршрут «Областная больница – санаторий «Изумруд».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, автобус будет следовать по улицам Блюхера, Кузнецова и Калининградская.

Данный маршрут будет работать ежедневно до 31-го августа включительно, каждые полчаса.

Первый рейс от областной больницы - в восемь часов утра ежедневно, от санатория «Изумруд» - в восемь часов 15 минут ежедневно.

Последний рейс от областной больницы - в 20 часов 30 минут ежедневно, от санатория «Изумруд» - в 20 часов 45 минут ежедневно.