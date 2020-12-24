В Челябинске завершено обустройство въездной стелы со стороны аэропорта

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В Челябинске завершено обустройство въездной стелы со стороны аэропорта

В Челябинске завершено обустройство въездной стелы со стороны аэропорта, проект которой разработало ООО «Автодор».

Теперь горожан и гостей встречает огромная надпись: «Челябинск», за которой расположены пять автодорог, символизирующие пять въездов в город (с Брадокалмакского, Новоградского, Троицкого, Уфимского и Свердловского трактов).

Как сегодня, 24-го декабря, сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, появилось у аэропорта и общественное пространство. В новом сквере установлены скамьи с гравировкой: «Челябинск», урны, фонари, а также арт-объект «декоративные тоннели».

На участке от Бродокалмакского тракта до аэропорта проведены работы по благоустройству остановок: установлены пандус с лестничным сходом, лавочки и урны.

Всего вдоль дорог и в сквере высажено 501 дерево (тополь полупирамидальный, береза бородавчатая, липа мелколистная, ива шаровидная, ель колючая голубая, ель обыкновенная форма зеленая, рябина) и 158 кустарников (можжевельник, спирея, барбарис).

Кроме того, на транспортном кольце оборудован мультимедийный экран.

Все работы были выполнены в рамках благоустройства дороги в сторону аэропорта.