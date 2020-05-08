В челябинский проект "Имена героев" едва не вошел снимок человека, похожего на Гитлера

Прокуратурой Челябинской области проведена проверка информации о размещении фото лидера нацистской Германии в проекте, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Виновные привлечены к ответственности.

Публикации о размещении организаторами проекта «Имена героев» в социальных сетях фотографии человека, похожего на Гитлера, выявлены надзорным ведомством в ходе мониторинга сети Интернет.

«В ходе проверки установлено, что ТРК «Космос» запустил проект «Имена героев», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках которого были получены сведения о родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне, для размещения фото и информации в социальных сетях. Указанное фото и сведения размещены в официальных социальных сетях ТРК «Космос». После публикации фотографии в социальных сетях 06.05.2020 установлен факт схожести фото с изображением лидера нацистской Германии, в результате чего указанный пост в тот же день удален», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ответственное должное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, руководством ТРК размещены публичные извинения в социальных сетях.

«ТРК «Космос» приносит глубочайшие извинения каждому из вас за произошедший инцидент с проектом «Имена героев». Фотография, которую нам прислали, довольно редкая и нам даже пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображён. Мы хотим предупредить каждого, в том числе администраторов крупных сообществ: будьте внимательны, возможно, автор бессовестного розыгрыша захочет сыграть подобную несмешную шутку с другими. Не дадим опорочить священный праздник. Ещё раз приносим извинения», - говорится в сообщении ТРК «Космос».

Напомним, что согласно статье шестой федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями фашизма.

Российская Федерация берет на себя обязательство принимать все необходимые меры по предотвращению создания и деятельности фашистских организаций и движений на своей территории.

В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

По результатам проверки прокуратурой руководителю ТРК объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.