В челябинском парке имени Терешковой готовят к открытию каток под открытым небом

В парке имени Терешковой Челябинска готовят к открытию каток под открытым небом.

Как сообщил сегодня, 25-го октября, заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, на объекте ведутся активные работы, его готовность на сегодняшний день составляет 80 процентов.

«Как только установятся стабильные минусовые температуры в ночное время, можно будет приступать к заливке льда», - отметил чиновник.

По словам Сергея Авдеева, в настоящий момент уже установлено техническое ограждение, вокруг территории катка смонтировано деревянное покрытие, установлены уплотнительные материалы, произведено армирование, уложены и подключены к холодильному оборудованию пластиковые трубы.

Отметим, в прошлом зимнем сезоне каток в парке Терешковой пользовался огромной популярностью у жителей Челябинска - здесь регулярно наблюдались большие очереди за билетами.