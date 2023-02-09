В челябинской библиотеке отметят годовщину вывода войск из Афганистана

Челябинская областная универсальная научная библиотека в следующий вторник, 14 февраля, проведет встречу «Гордись, Отчизна, славными сынами». Встреча будет посвещена Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Сорок лет назад Советский Союз оказался втянут в начинающуюся у южных границ гражданскую войну. В течение девяти лет советские солдаты принимали участие в боевых действиях, совместно с правительственными войсками Демократической республики Афганистан, против набирающих силу моджахедов.

Решение о выводе ограниченного контингента советских войск было принято 14 апреля 1988 г. в результате четырехсторонних переговоров в Женеве с участием правительств США и СССР. Последние колонны советских солдат покинули пределы Афганистана 15 февраля 1989 г. – эта памятная дата отмечается сегодня как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Как рассказали информационному агентству "Урал-Пресс-ИНформ" специалисты отдела обслуживания Челябинской областной универсальной научной библиотеки, на встречу приглашен участник афганской кампании, воин-интернационалист, гвардии-майор Андрей Козловский. Он служил в Афганистане с 1987 по 1988 г. в звании старшего лейтенанта.

Андрей Валентинович поделится с читателями своими воспоминаниями, продемонстрирует предметы из личной коллекции памятных вещей – военную амуницию, награды, сувениры, а также исполнит песни, что пелись под гитару между боями в редкие минуты отдыха.

Для участников и гостей встречи будет организована выставка-просмотр литературы из фондов библиотеки, на которой можно будет ознакомиться с мемуарами участников боевых действий, книгами на основе архивных документов и художественными произведениями, повествующими о событиях недавнего прошлого.