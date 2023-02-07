В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу

В Челябинской области закрыли на карантин 55 классов и одну школу в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

«По состоянию на шестого февраля 2023 года учебный процесс приостановлен в 107 классах 46 общеобразовательных организаций», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как уже сообщало агентство, сразу после новогодних каникул уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей школьного возраста снизился. Но затем постепенно число заболевших стало расти. Две недели назад на карантине было четыре класса в четырех школах, неделю назад – 55 классов в 27 школах и полностью одна школа.

В целом ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться эпидемической.

За прошедшую неделю число заболевших ОРВИ и гриппом среди школьников 7-14 лет выросло на 23,1 % (неделю назад прирост был выше - 23,7%). Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 4%.

Напомним, решение о карантине принимает руководитель учебного заведения в случае отсутствия 20% учеников и более по причине по заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом.