В Челябинской области 14 февраля стало днем рождения 108 новых семей

В Челябинской области сегодня, 14 февраля, 108 пар влюбленных узаконили свои отношения, решив, что День Святого Валентина – прекрасная дата для рождения семьи, хоть и приходится на вторник.

При этом в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области отмечают, что 14 февраля не является самым популярным днем для женитьбы, а вот устраивать романтические свидания, признаваться друг другу в любви, предлагать суженой руку и сердце и принимать решения о создании семьи в День Святого Валентина очень даже принято.

Играть свадьбы россияне больше всего любят в День семьи, любви и верности, который в нашей стране отмечают – в честь святых Петра и Февронии – восьмого июля. С каждым годом число желающих узаконить отношения в этот особенный день, символом которого являются нежные ромашки, растет, и Челябинская область здесь не исключение. В 2022 году восьмое июля стало днем рождения более трехсот семей, тогда как в 2021 году в День Петра и Февронии поженились лишь 152 пары, а в 2020-м и того меньше: 128. В 2023-м году восьмого июля может и вовсе случиться свадебный бум, тем более что придется этот светлый праздник на субботу.

Второй по популярности датой регистрации брака считается Красная горка (первое воскресение после Пасхи). В этом году Красная горка, которая, считается, приносит супругам семейное счастье (недаром на Руси говорили: «Кто на Красную горку женится – век не разженится!»), придется на 23-е апреля.

«Прием заявлений о заключении брака на самые популярные даты уже идет. Обратиться можно в любой отдел ЗАГС лично либо через единый портал государственных услуг», - сообщили в госкомитете.