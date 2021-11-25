В Челябинской области 258 классов и три школы отправлены на карантин по ОРВИ, два – по ковиду

В Челябинской области за сутки выросло в полтора раза число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Ученики двух классов изолированы как контактные с больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В области 268 классов в 86 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Накануне на карантине были 175 классов в 64 школах.

Кроме того, в полном составе отправлены на карантин по ОРВИ три сельских школы в Варненском, Красноармейском и Чебаркульском районах.

Ученики двух классов после контакта с больным коронавирусом вынуждены учиться дистанционно. «Два класса (один в Снежинске, другой в Кунашакском районе) изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом», - пояснили в пресс-службе минобрнауки.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 200 случаев ковида у школьников (за прошедшие сутки два школьника заболели).

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся три группы в трех детских садах: в Челябинске, Трехгорном и Пластовском районе (накануне – четыре группы в четырех детских садах: в Челябинске, Копейске, Трехгорном и Пластовском районе).

По причине острой респираторной вирусной инфекции в дошкольных учреждениях находятся на карантине две группы (днем ранее не было ни одной).

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), то контактного ребенка также нужно оставить дома.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.